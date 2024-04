Fabriano, al Gentile l’Orchestra filarmonica marchigiana col pianista Boris Petrušanskij

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Luigi Piovano fa tappa a Fabriano. Oggi pomeriggio (ore 17) al Teatro Gentile si potrà ascoltare il concerto ‘Viaggio sul Reno’, che vedrà seduto al pianoforte il grande Boris Petrušanskij. Al quale è affidata l’esecuzione del Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Brahms, dove monumentalità e tecnica virtuosistica si sposano con la ricerca orchestrale dell’autore in una sorta di ‘sinfonia per pianoforte e orchestra’, dove il ruolo del solista viene esaltato nello spessore del tessuto sinfonico. Completerà l’itinerario musicale europeo lungo la linea Reno-Danubio la Sinfonia n. 3 di Schumann, celebre col sottotitolo di "Renana", un omaggio che si dipana tra il ricordo dei paesaggi e l’evocazione storica del grande fiume Reno.