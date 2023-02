Fabriano, al governatore Acquaroli una filigrana del Marchese Onofrio Del Grillo

La consegna della filigrana al presidente Acquaroli

Fabriano (Ancona),13 febbraio 2023 - Una delegazione dell'associazione Marchese Onofrio Del Grillo ha preso parte ieri alla Bit 2023, la fiera del turismo in corso a Milano. Il presidente del sodalizio Fabio Bianchi ha consegnato al governatore Francesco Acquaroli una filigrana raffigurante il nobile burlone di origini fabrianesi sulla cui figura il gruppo sta puntando per promuovere il territorio e i suoi prodotti. Presente l'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi e il direttore dell'agenzia regionale per il turismo e internazionalizzazione Marco Bruschini.ù< “Proficuo e cordiale scambio” anche con i referenti dell'Unione Regionale Cuochi delle Marche, capitanati dallo chef Luca Santini, cui l'associazione ha fatto dono di alcune bottiglie di vino Verdicchio spumantizzato "Gasperino".

Molti i progetti in cantiere, tra cui la creazione nella città della carta di un museo dedicato al nobile reso celebre dall'indimenticabile interpretazione di Alberto Sordi. Intanto, dopo le serate conviviali "A cena col Marchese" che si stanno svolgendo in vari ristoranti della zona, sono in arrivo nei prossimi mesi grandi eventi che vedranno il coinvolgimento di importanti artisti di livello nazionale.