Fabriano, alcol e droga alla guida: nei guai tre ventenni

Fabriano (Ancona), 11 dicembre 2023 – Raffica di controlli e denunce da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano nel lungo ponte dell’Immacolata. In particolare lungo la strada provinciale che da zona Borgo porta a Marischio i militari hanno fermato e controllato i giovani a bordo di un’automobile. Fra questi un 20enne nord africano che era visibilmente ubriaco. Si è rifiutato di fornire i documenti e, portato in caserma, si è anche rifiutato di sottoporsi a fotosegnalamento. Per il 20enne sono state quattro le denunce per i reati: violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di indicare le proprie generalità personali, mancata esibizione del permesso di soggiorno e ubriachezza. Solo a seguito delle denunce il giovane ha tirato fuori il permesso di soggiorno. Ma non è finita qui perché i militari hanno avvistato un’automobile che procedeva a zig zag in piena notte nella zona Borgo di Fabriano. Alla guida c’era un 20enne, residente fuori Provincia il quale è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. L’esito ha fornito un dato inequivocabile: oltre 2 grammi su litro, circa 4 volte superiore al limite massimo consentito. I militari hanno denunciato il 20enne per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sequestrata. Infine, un 20enne di Fabriano è stato controllato dai carabinieri dopo essere stato fermato a bordo della propria auto. Una volta identificato, notando un nervosismo evidente, il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale. Tra gli indumenti i carabinieri hanno trovato un grammo di eroina, prontamente sequestrata. Considerando la quantità rinvenuta, il 20enne è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata anche ritirata la patente di guida.