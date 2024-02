Fabriano, alla biblioteca multimediale Sassi il meeting con la lettura La biblioteca multimediale Sassi, insieme ai centri per le Famiglie Ambito 10 e il consultorio di Fabriano, ha partecipato al meeting di Aib Marche e Nati Per Leggere per evidenziare l'importanza della rete che supporta le famiglie nel territorio. Nati Per Leggere promuove la lettura per famiglie con bambini in età prescolare su scala nazionale.