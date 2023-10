Fabriano, alla vita dei carabinieri lancia un involucro dal finestrino: denunciato

Fabriano (Ancona), 11 ottobre 2023 - Lancia hashish dal finestrino ma i carabinieri se ne accorgono. Nei guai 30enne residente nel maceratese. Due nelle ultime ore gli interventi dei carabinieri della compagnia di Fabriano nell'ambito degli stupefacenti. In particolare i militari della stazione di Cerreto d'Esi hanno segnalato come assuntore il 30enne del Maceratese. L'uomo si trovava in auto con alcuni amici quanto la macchina, che circolava con fare sospetto, è stata attenzionata dalla pattuglia di Cerreto d'Esi. I militari hanno notato che il passeggero, alla vista dei carabinieri, ha aperto il finestrino per gettare qualcosa che è stato subito recuperato dai carabinieri. Era un piccolo involucro di carta stagnola contenente quasi un grammo di hashish. Per questo motivo il 30enne è stato segnalato come assuntore di stupefacenti. Un 45enne di Sassoferrato dovrà scontare più di tre mesi di domiciliari. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della locale stazione locale. L'uomo è stato condannato al tribunale di Ancona, a tre mesi. Era stato trovato, durante un controllo, in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana per uso personale e per la cessione a terzi. Al termine del processo, su ordine dell'autorità giudiziaria, i carabinieri di Sassoferrato, compagnia di Fabriano, hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo per la notifica del provvedimento.