Fabriano, Allarme AFA, il Comune apre il Coc

Allarme afa, Il Comune di Fabriano apre il Coc e mette a disposizione locali con aria condizionata. "Per fronteggiare l’emergenza ondate di calore – spiegano dal Comune - prevista per i prossimi giorni in città dove la Protezione Civile regionale prevede temperature molte elevate e in continua ascesa, da domani (oggi, ndr) apre il Centro Operativo alla sede della Protezione civile in via della Fornaci 108 . Il numero 0732 709112 sarà attivo 24 ore su 24 per la richiesta di assistenza e segnalare situazioni critiche. Inoltre, i locali refrigerati della sala polifunzionale della Protezione civile saranno messi a disposizione dei soggetti più fragili, bambini ed anziani, dalle 11 alle 17, con assistenza di personale specializzato. Anche la Croce Azzurra ha dato disponibilità per accogliere nella sua sede, in via Brodolini 22, le persone più fragili che hanno bisogno di refrigerio e assistenza. "Ricordo a tutti – sottolinea il sindaco Daniela Ghergo - di seguire le raccomandazioni e le misure di prevenzione suggerite dal Ministero della Salute, disponibili nel nostro sito istituzionale, che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore".