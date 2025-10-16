Fabriano, auto sospetta: tre pregiudicati invitati dai poliziotti a lasciare la città

Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2025 – La polizia intercetta un’auto con a bordo tre soggetti pericolosi e pregiudicati. E’ avvenuto lo scorso fine settimana, nel corso di servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Volante e da personale in abiti civili. Ad un certo punto la polizia di Stato ha individuato un’auto il cui autista, alla vista degli agenti, ha iniziato a compiere delle manovre per sgattaiolare via nel traffico cittadino. Le pattuglie del commissariato cittadino hanno però seguito l’utilitaria sospetta nell’area di Viale XIII Luglio e zone limitrofe, prima a distanza. Una volta raggiunta, gli agenti hanno fermato la vettura, in condizioni di sicurezza, appena fuori del centro urbano. Dentro tre cittadini comunitari, due donne ed un uomo. L’autista un uomo poco più che venticinquenne, residente fuori regione, risultava avere a carico precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi in varie parti di Italia. Anche a carico delle due donne, coetanee del conducente, emergevano precedenti penali contro il patrimonio, in special modo commessi con la “tecnica dell’abbraccio” in danno di persone anziane, e provvedimenti di carattere giudiziario da notificare, emessi da autorità di varie parti di Italia. In considerazione di questa circostanza ed essendo tutti i fermati privi di documenti validi di identificazione, i poliziotti hanno deciso di accompagnarli in commissariato per l’esecuzione delle attività tecniche di polizia scientifica finalizzate alla compiuto accertamento delle generalità. Qui hanno proceduto alla notifica nei confronti di una delle due donne di una sentenza di condanna di un Tribunale toscano per il reato di furto aggravato. Nei confronti della seconda donna, invece, hanno eseguito una notifica di convalida di perquisizione di un ufficio di polizia umbro a seguito di fermo successivo alla commissione di furto aggravato nonché di altro provvedimento giudiziario di convalida di attività posta in essere da un commissariato romagnolo, anche questo a seguito della commissione di reato contro il patrimonio. Gli agenti hanno chiesto perché i tre fossero a Fabriano, ma i tre asserivano prima avere fatto delle compere in negozi di abbigliamento, poi di essere stati in uno studio per una visita ma senza poterlo dimostrare. Visto il fatto che probabilmente stessero studiando colpi da mettere a segno, sono stati invitati a lasciare la città. La loro posizione è al vaglio del questore per l’adozione di eventuali misure di prevenzione.