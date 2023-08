Fabriano, preso in città un 38enne fuggito da un centro per immigrati

Fabriano (Ancona), 24 agosto 2023 - Clandestino beccato in centro e arrestato dai poliziotti. Nell’ambito dei controlli coordinati del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa e ripresi, per ciò che concerne soprattutto le specifiche prerogative normative circa il decoro urbano, dal sindaco Daniela Ghergo, nella mattinata odierna l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale è stata attirata da un uomo che girovagava, all’interno dei giardini pubblici Regina Margherita, con fare sospetto soffermandosi ad osservare l’interno delle automobili in sosta parcheggiate lungo via Giambattista Zobicco. Giunto all’altezza di via della Vittoria, l’uomo è stato fermato dagli agenti. Dai controlli è risultato essere un uomo di origine nordafricana, ma privo di documenti di riconoscimento al seguito. Avviate intese con il commissariato di polizia di Fabriano, l’uomo è stato portato alla polizia anticrimine e scientifica del commissariato per la compiuta identificazione mediante il fotosegnalamento e l’acquisizione di impronte digitali. L’esito di questi accertamenti tecnici restituiva la esatta generalità dell’uomo: un cittadino tunisino, 38enne, clandestino sul territorio nazionale, fuggito il 22 agosto scorso da un centro per immigrati ligure a seguito di decreto di espulsione dal territorio nazionale. In particolare, lo stesso risultava avere fatto ingresso clandestino in Italia in passato e di avere a carico altri decreti di espulsione. Alla luce delle evidenze, dopo le verifiche dell’ufficio Immigrazione della questura di Ancona, il trentottenne verrà portato in questo pomeriggio al centro di permanenza per rimpatri di Bari allo scopo di essere espulso al suo Paese di origine.