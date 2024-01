Fabriano, cade in centro con il monopattino e rifiuta l'alcol test: 25enne denunciato

Fabriano (Ancona), 23 gennaio 2024 – Cade in centro con il monopattino e si ferisce: viene portato al pronto soccorso dove però si rifiuta di sottoporsi ai test per verificare l’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti: 25enne denunciato. La stazione di Fabriano è intervenuta a seguito dell’incidente che ha visto protagonista un venticinquenne del posto che in centro è caduto da solo col monopattino. Il giovane è stato soccorso e ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. I carabinieri si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Profili ma il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro e alle analisi per verificare la presenza di stupefacenti. Per questo motivo è stato doppiamente denunciato. Nel fine settimana poi due ventenni residenti nel maceratese sono stati controllati dalla pattuglia del nucleo radiomobile mentre si trovavano in auto in una zona appartata nella periferia di Fabriano. Nel corso della perquisizione il conducente della vettura aveva 0,2 grammi di hashish e il passeggero 0,3 della stessa sostanza. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e al guidatore i militari hanno ritirato la patente per 30 giorni.