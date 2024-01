Fabriano, calano furti e violenze sessuali ma è boom di truffe on line

Fabriano (Ancona), 12 gennaio 2024 – In lieve aumento i reati denunciati alla compagnia carabinieri di Fabriano: calano i furti e le violenze sessuali, crescono le truffe soparattutto quelle on line. Sul territorio il reparto coordina l’attività di 7 stazioni e sono state oltre 5mila le telefonate giunte alla centrale operativa al solo numero di emergenza 112. Le pattuglie al lavoro 24 ore su 24 anche nei festivi hanno rilevato 83 incidenti stradali con 91 feriti, nessuno mortale, sono intervenuti in 153 liti e in 247 richieste di “soccorso”. “Il 2023 – spiegano dalla compagnia guidata da Mirco Marcucci - ha fatto registrare un numero sostanzialmente costante dei delitti denunciati all’Arma, 1.092 rispetto ai 1.051 dell’anno precedente. In decremento invece i furti con strappo, 3 rispetto ai 5 del 2022, diminuiti anche i furti con destrezza, da 31 a 30, i furti in abitazione del 6% rispetto all’anno precedente. Per i furti di autovetture da tre si è passatati a uno, stabili i furti su auto in sosta, nell’ordine di una decina. Aumentati i casi di ricettazione, da 2 reati denunciati nel 2022 si è passati agli 8 reati denunciati nel 2023. Tutti i casi di ricettazione segnalati hanno comportato l’individuazione e la conseguente denuncia degli autori, all’autorità giudiziaria. Diminuiti del 27% i reati di lesione dolosa, dai 46 denunciati nel 2022 si è passati 34 del 2023, di cui 23 scoperte. Stesso andamento per i reati di percosse, da 17 a 15, e per il delitto di minacce, dai 53 del 2022 ai 48 del 2023, individuando nel 70% dei casi l’autore del reato. Diminuiti del 50% i casi di violenza sessuale, da 6 a 3 denunce nel 2023, individuando anche in questo caso tutti gli autori del reato”. E ancora: “Stabile il numero delle estorsioni; anche in questo caso sono stati individuati ed assicurati alla giustizia gli autori. Contrariamente a quanto avvenuto nell’anno precedente non sono stati segnalati casi di usura o sequestri di persona”. Ha segnato un trend in crescita, invece, il fenomeno delle truffe informatiche, di circa il 28%, nonostante l’immane dispositivo messo in campo dall’Arma territoriale, consistente in conferenze, incontri con la cittadinanza, incontri con le scuole e perfino esortazioni anche dai pulpiti delle chiese dislocate sul territorio, come concesso dall’arcivescovo Francesco Massara in sinergia di intenti con l’Istituzione. Iniziative che continueranno con ulteriore slancio per tutto il 2024. Nel 2023 la compagnia di Fabriano, in piena condivisione con le direttive del comando provinciale di Ancona, ha impresso un forte impulso all’attività preventiva e, quindi, al controllo del territorio con una presenza crescente di pattuglie. Le persone controllate sono state 24.153 e i veicoli 16.833. Elevate 779 violazioni al Codice della Strada per un importo totale di 249.483 euro, contestando ben 69 guide sotto l’influenza dell’alcool e 10 in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Nella consapevolezza che la sfavorevole congiuntura economica, unitamente ad altri fattori sociali, abbia avuto come effetto l’acuirsi delle tensioni “tra le mura domestiche”, la compagnia Carabinieri di Fabriano ha svolto un’attenta attività preventiva, intrattenendo rapporti con le istituzioni preposte e monitorando i reati spia (lesioni/percosse) che hanno portato all’attivazione di dieci codici rossi, e altrettante persone individuate quali autori di maltrattamenti. Altrettanto determinante è stata l’attività investigativa, volta ad identificare i colpevoli dei reati commessi sul territorio: sono state arrestate 29 persone, mentre ammontano a 458 quelle che sono state denunciate in stato di libertà. L’Arma ha proceduto per oltre il 90% dei delitti complessivi commessi nel territorio di competenza, scoprendone circa il 35%. Intenso, quindi, è stato anche l’impegno nel contrasto non solo del crimine comune, ma anche di tutte quelle forme di illegalità diffusa che inducono i cittadini a rivolgersi all’Arma, e che spesso si traducono in denunce o querele a cui bisogna, comunque, dare un riscontro. Massima attenzione è stata posta anche all’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, denunciando 13 persone per spaccio, arrestandone altre 3, e segnalando quali assuntori ben 40 persone di vario genere ed età. Di rilievo, l’efferato omicidio di Fausto Baldoni, avvenuto in Fabriano la mattina del 10 giugno 2023 e quello di Concetta Marrocco del 14 ottobre. In entrambi i casi L’Arma è intervenuta ed ha immediatamente assicurato gli autori degli efferati reati alla giustizia.