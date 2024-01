Fabriano, canne, droga e pugni in sala da ballo: il questore chiude la discoteca

Fabriano (Ancona), 26 gennaio 2024 - Giovanissimi con le canne, droga nelle fioriere e pugni nella pista da ballo, il questore chiude per 15 giorni la discoteca della città della carta. Stamattina il questore Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento ex art. 100 del testo unico di pubblica sicurezza il quale prevede la chiusura per 15 giorni, del locale in seguito alle attività di controllo effettuate la scorsa settimana dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura, dalla squadra mobile e dal locale commissariato. Sabato scorso i poliziotti hanno controllato gli addetti alla sicurezza impiegati nella discoteca fabrianese, identificando 8 buttafuori con magliette e giubbotti con il logo di un’agenzia di esena. Erano provvisti di tesserino di colore giallo riportante la dicitura “assistenza”, con la fotografia del muso di un pitbull e, sul retro, oltre al nome e cognome dell’operatore e un presunto numero di iscrizione presso elenco prefettizio. I tesserini sono stati sequestrati perché risultati falsi, e nessuno degli addetti alla sicurezza (tra cui molti pregiudicati) della discoteca risultava essere iscritto in alcun elenco prefettizio come da normativa vigente. Gli accertamenti hanno permesso di verificare come il titolare della discoteca avesse sottoscritto un contratto con due agenzie di addetti alla sicurezza senza richiedere ai loro titolari il possesso della prevista licenza prefettizia, consegnando così la gestione della sicurezza del locale di pubblico spettacolo per mezzo di un atto in cui veniva falsamente attestato il possesso della licenza. Gli accertamenti effettuati presso le competenti Prefetture hanno permesso di verificare come le due agenzie, una con sede a Cesena e una a Perugia non avessero mai conseguito alcuna licenza. Inoltre, sabato scorso è stato tratto in arresto, a Cesena, un 38enne cittadino bulgaro, pluripregiudicato, titolare di una delle due agenzie utilizzate dalla discoteca e coordinatore degli addetti alla sicurezza abusivi. Aveva illegalmente nell’ufficio dell’agenzia una pistola Beretta, munizioni, ma anche cocaina e anabolizzanti e per tale motivo denunciato a piede libero. Sabato scorso i controlli alla discoteca sono stati effettuati anche con l’ausilio di ndue squadre cinofile della Polizia, vista la presenza di oltre 500 avventori all’interno del locale, per la maggior parte giovani, molti dei quali verosimilmente minori di età. Gli operatori di polizia, sentito un forte odore di “spinelli” hanno effettuato un’ispezione nei locali. Nei bagni per uomini hanno controllato un giovane avventore, “segnalato” dal cane antidroga. Aveva tre canne contenenti hashish. È stato segnalato e la sostanza sequestrata. Altra sostanza e in particolare marijuana è stata trovata sempre dalle unità cinofile nascosta dietro le fioriere poste nei pressi dell'ingresso della discoteca. Già in precedenza, all’interno e nelle adiacenze della discoteca erano accaduti fatti rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 14 gennaio scorso si è consumata una violenta aggressione, verosimilmente a scopo di rapina, all’uscita del locale, ad opera di due uomini. Vittima un ragazzo, rimasto ferito. Al termine si sono avvicinati alla vittima alcuni addetti alla sicurezza della discoteca (tra coloro he erano privi di titolo autorizzatorio per svolgere le mansioni di addetti alla sicurezza) i quali non hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia. Ma non è tutto perché il 22 febbraio dello scorso anno un’altra persona h sporto querela in commissariato per lesioni personali subite tre giorni prima all'interno della stessa discoteca ad opera di due soggetti pregiudicati che venivano successivamente identificati e segnalati. La vittima stava ballando al centro pista quando è stata raggiunta, senza alcun motivo, da numerosi pugni sferrati dagli indagati. Medicato al pronto soccorso ha avuto una prognosi di dieci giorni. Tutti questi episodi sono apparsi al questore Capocasagravi sotto il profilo del mantenimento dell’ordine pubblico suscitando allarme sociale nella realtà locale di Fabriano e dei Comuni vicini, e gravi anche sotto il profilo della sicurezza pubblica, vito che il locale è stato per mesi gestito da addetti alla sicurezza non abilitati e che utilizzavano anzi tesserini falsi, in spregio alla normativa di settore . L’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, sulla base delle risultanze emerse, ha disposto pertanto la sospensione delle autorizzazioni rilasciate all’esercizio pubblico per quindici giorni. La chiusura del locale, conseguentemente, è stata eseguita stamattina congiuntamente dagli uomini del commissariato di Fabriano e da quelli della squadra amministrativa e di sicurezza della questura di Ancona