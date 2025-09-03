"Fabriano Carta è Cultura": dialogo col futuro

Carta, digitale e intelligenza artificiale: Dario Fabbri, Alessandro Aresu, Lella Mazzoli e Piero Dorfles sono soltanto alcuni dei nomi di punta della prossima edizione di Fabriano Carta è Cultura. "Se Fabriano, Città Creativa Unesco dal 2013 e già Coordinatrice nazionale del network delle Città Creative italiane – spiegano dalla giunta Ghergo - ha fatto della carta il simbolo di un saper fare che attraversa i secoli, Carta è Cultura si conferma come lo spazio in cui quel sapere si apre al dialogo con le sfide del presente". Il tema scelto per il 2025 prende ispirazione dall’Annual conference Unesco di Enghien-les-Bains, dedicata al rapporto tra cultura e intelligenza artificiale. Per cinque giorni (da mercoledì a domenica prossima) diventerà palcoscenico di performances e dialoghi culturali nei luoghi storici della città, volti a valorizzare i tesori artistici. In apertura mercoledì la lectio magistralis di Dario Fabbri, dal titolo "Intelligenza artificiale e Imperi digitali".

Un grande nome del panorama culturale italiano analizzerà attraverso la lente geopolitica le trasformazioni epocali della lettura e della scrittura nell’era delle grandi piattaforme tecnologiche nello spazio del web. Questo tema viene ripreso e analizzato in numerosi interventi nelle varie giornate: da diversi scrittori e autori di libri: Parole di Carta a cura del Settimanale L’Azione, Alessandro Aresu analista geopolitico nel Nuovo mondo dell’Intelligenza artificiale, in una sessione dedicata all’editoria del sabato a partire da Manuzio, primo editore nel senso moderno del termine, saranno presenti tre editori che si confronteranno su come è cambiata l’attività editoriale nell’epoca del digitale. Domenica nel corso di un intervento di collaborazione con il Festival del giornalismo culturale di Urbino, Lella Mazzoli e Piero Dorfles dialogheranno sul cambiamento del rapporto tra carta e libro nell’era digitale. "L’evento – spiega l’assessora Maura Nataloni - vedrà forte partecipazione di scuole, associazioni locali e della comunità in diverse iniziative: laboratori didattici con realizzazione di oggetti unici di carta sperimentando tecniche artigianali tradizionali e materiali di pregio. E poi il festival del disegno All Around, per bambini e per adulti sulla città creativa. Performances e dialoghi culturali nei luoghi storici della città".

Sara Ferreri