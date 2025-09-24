Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Ancona
Fabriano "casa" delle residenze. Una stagione di prosa con 10 titoli
24 set 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
Fabriano "casa" delle residenze. Una stagione di prosa con 10 titoli

Nuova stagione di prosa per il Teatro Gentile di Fabriano, organizzata da Comune e amat. Tra i dieci spettacoli previsti tre sono residenze di riallestimento, a conferma di una città ideale per la creazione artistica. Si inizia proprio con una residenza, ‘Iliade. Il gioco degli dèi’ con Alessio Boni e Antonella Attili (15 ottobre). Il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

In elegante equilibrio tra leggerezza e profondità Geppy Gleijeses il 14 novembre porta in scena ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’ di Wilde, cogliendo con acuta sensibilità l’ironia sottile e il meccanismo infallibile della ‘commedia perfetta’. Lucia Poli dà vita a una Lady Bracknell imponente e irresistibile.

‘La strana coppia’ di Neil Simon il 25 novembre avrà come interpreti Gianluca Guidi (anche autore e regista) e Giampiero Ingrassia. Una coppia decisamente collaudata. L’anno si chiuderà con ‘Ritorno a casa’ di Pinter (10 dicembre). Massimo Popolizio capeggia un vero e proprio ‘gruppo di famiglia in un interno’. Il cinismo, la cattiveria e l’humour di Pinter si manifestano al massimo livello.

Sketch, canzoni, video e tanta comicità sono gli ingredienti di ‘Dove eravamo rimasti’ (22 gennaio), in cui Massimo Lopez e Tullio Solenghi omaggiano l’avanspettacolo. Il 6 febbraio, al termine di una residenza di riallestimento, Arturo Cirillo racconta il mito di ‘Don Giovanni’, partendo dal testo di Molière. Francesca Reggiani e Antonio Catania sono i protagonisti il 18 marzo di ‘La coppia più sexy d’America’, commedia brillante di Ken Levine che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche di una coppia di attori maturi, un tempo famosi.

Il 6 maggio ‘La sorella migliore’ di Filippo Gili vedrà sul palco Vanessa Scalera, protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso. Due i fuori abbonamento: il 27 settembre ‘Frankenstein_diptych (love story + history of hate)’ dei riminesi Motus, anteprima che conclude la residenza al Gentile, e il 7 gennaio ‘Lo Schiaccianoci’ della compagnia del Balletto di Mosca.

