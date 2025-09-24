Fabriano "casa" delle residenze. Una stagione di prosa con 10 titoli

Nuova stagione di prosa per il Teatro Gentile di Fabriano, organizzata da Comune e amat. Tra i dieci spettacoli previsti tre sono residenze di riallestimento, a conferma di una città ideale per la creazione artistica. Si inizia proprio con una residenza, ‘Iliade. Il gioco degli dèi’ con Alessio Boni e Antonella Attili (15 ottobre). Il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

In elegante equilibrio tra leggerezza e profondità Geppy Gleijeses il 14 novembre porta in scena ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’ di Wilde, cogliendo con acuta sensibilità l’ironia sottile e il meccanismo infallibile della ‘commedia perfetta’. Lucia Poli dà vita a una Lady Bracknell imponente e irresistibile.

‘La strana coppia’ di Neil Simon il 25 novembre avrà come interpreti Gianluca Guidi (anche autore e regista) e Giampiero Ingrassia. Una coppia decisamente collaudata. L’anno si chiuderà con ‘Ritorno a casa’ di Pinter (10 dicembre). Massimo Popolizio capeggia un vero e proprio ‘gruppo di famiglia in un interno’. Il cinismo, la cattiveria e l’humour di Pinter si manifestano al massimo livello.

Sketch, canzoni, video e tanta comicità sono gli ingredienti di ‘Dove eravamo rimasti’ (22 gennaio), in cui Massimo Lopez e Tullio Solenghi omaggiano l’avanspettacolo. Il 6 febbraio, al termine di una residenza di riallestimento, Arturo Cirillo racconta il mito di ‘Don Giovanni’, partendo dal testo di Molière. Francesca Reggiani e Antonio Catania sono i protagonisti il 18 marzo di ‘La coppia più sexy d’America’, commedia brillante di Ken Levine che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche di una coppia di attori maturi, un tempo famosi.

Il 6 maggio ‘La sorella migliore’ di Filippo Gili vedrà sul palco Vanessa Scalera, protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso. Due i fuori abbonamento: il 27 settembre ‘Frankenstein_diptych (love story + history of hate)’ dei riminesi Motus, anteprima che conclude la residenza al Gentile, e il 7 gennaio ‘Lo Schiaccianoci’ della compagnia del Balletto di Mosca.