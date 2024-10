Fabriano, Castelli annuncia: "Eo i 21 milioni di euro per la palazzina chirurgica"

Fabriano (Ancona), 29 ottobre 2024 – Buone notizie per la città della carta. La Cabina sisma, presieduta dal commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa su una serie di ordinanze che vanno ad aggiornare i finanziamenti programmati per importanti opere di ricostruzione pubblica nei Comuni di Fabriano, Sant’Angelo in Pontano, Monte San Giusto e Venarotta. “Di intesa con il presidente Francesco Acquaroli, e grazie al puntuale lavoro dell’Ufficio speciale ricostruzione e dei sindaci – commenta il commissario Castelli - siamo riusciti a bilanciare le risorse necessarie per rendere possibile l’avanzamento e la cantierizzazione di alcune opere strategiche, come l’ospedale di Fabriano, edifici residenziali, municipi e scuole. Sul fronte dell’edilizia sanitaria voglio ricordare il grande pragmatismo che ci ha consentito quest’anno di sbloccare l’ospedale di Tolentino e che ora ci consente di assegnare risorse adeguate al progetto di Fabriano, prima assolutamente insufficienti: diamo la priorità ai progetti man mano che diventano esecutivi, in modo tale che non restino sulla carta ma possano subito procedere. È la logica del buon padre di famiglia, fondamentale quando si parla di risorse pubbliche. È grazie a questo grande lavoro di squadra che trova il suo compimento istituzionale nella cabina sisma che nell’ultimo anno abbiamo avviato il 95% delle opere pubbliche”. Per l’ospedale di Fabriano il progetto, approvato nei giorni scorsi dall’Usr, prevede una palazzina su tre livelli distinti. Al seminterrato troveranno posto funzioni prettamente tecniche e logistiche con 6 locali tecnici ed il prolungamento del tunnel esistente che lo collegherà all’ospedale. Al piano terra: diagnostica di emergenza costituita da un locale Tac, un locale esami radiologici e un locale per esami ecografici; locale rianimazione con 7 posti letto comprensivi di un posto isolato e 2 ulteriori posti di terapia subintensiva; aree di supporto costituite da spogliatoi per il personale ed area logistica con i 7 depositi di materiale sterile e materiale sporco con relativi collegamenti verticali (due montacarichi distinti) completati con locale lavaggio/disinfezione, confezionamento e sterilizzazione. Il primo piano sarà dedicato in modo esclusivo al blocco operatorio con 4 sale chirurgiche, completate dai rispettivi locali di preparazione/risveglio/lavaggio chirurghi e dai locali di supporto all’area chirurgica (spogliatoi, area logistica dedicata a depositi e locali tecnici); tale livello è collegato al resto del presidio attraverso una passerella di quasi quattro metri di altezza. L’area sarà dotata di un parcheggio con 192 stalli per le auto.