Fabriano Cerreto da urlo. Osimana sempre più giù

Tre punti di platino per il Fabriano Cerreto nel derby, il primo successo per mister Gastone Mariotti alla seconda sulla panchina dei cartai. Che espugnano un campo insidioso come quello di Matelica, contro una squadra reduce dal blitz di Osimo. "Una vittoria che ci voleva anche per il morale - afferma mister Mariotti -. Era una partita importante, perché venivamo dalla scoppola in casa contro l’Urbino che aveva fatto male a livello di classifica, ma anche nel morale. Ma i ragazzi in settimana si sono allenati bene, prima della partita avevo chiesto tanta attenzione dall’inizio, essere bravi nei duelli, cercare di restare molto corti e non dare molto spazio al Matelica. Ci siamo riusciti, giocando discretamente bene". Il gol porta la firma di Conti, "poi c’è stata la reazione del Matelica, ma l’abbiamo portata a casa. Tanta roba per il morale".

Hanno sognato il colpo i Portuali nella sfida salvezza sul campo dell’Atletico Mariner. In un match con ben sei gol e chiuso in parità, con i dorici che si fanno riprendere dopo essere scappati per due volte in vantaggio. "Resta un po’ di amaro in bocca perché avremmo potuto vincere la partita, ma ritengo che il pareggio sia il risultato più giusto - le parole del direttore sportivo dei Portuali, Andrea Belli -. Una partita affrontata a viso aperto da entrambe le formazioni. Ma per una squadra come la nostra che segna pochi gol, non possiamo subirne uno, subito, nelle due volte che andiamo in vantaggio. A ogni modo ho apprezzato la reazione quando invece siamo andati sotto e abbiamo ripreso il match. Andiamo avanti, consapevoli dei nostri mezzi". E oggi i Portuali recuperano la gara contro la Sangiustese sul campo di Torrette (ore 18).

Altra domenica da dimenticare per un’Osimana che ha iniziato davvero con il piede sbagliato il nuovo anno (due partite e due sconfitte), anche se lontano dal Diana la formazione di Labriola ha faticato per quasi tutto il campionato. A Villa San Filippo di Monte San Giusto domenica è arrivata la sesta sconfitta su otto trasferte, l’ultima ancora più amara del solito visto che i senza testa, contro la Sangiustese Vp, erano scappati in doppio vantaggio con la doppietta di Mafei. Poi si spegne la luce in un’Osimana che ha salutato anche Minnozzi (non convocato) oltre a Bugaro, per la necessità di ridurre i costi, ancora di più dopo l’ammenda di 3000 euro e la squalifica della scorsa settimana. Insomma una situazione non proprio rosea. "Dopo i fatti di domenica e la seconda squalifica nel giro di 11 mesi l’aspetto tecnico passa in secondo piano: dobbiamo salvaguardare questa stagione" ha fatto sapere il ds Mauro Chiodini.