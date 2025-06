Fabriano Cerreto, Del Bene è il nuovo allenatore

Il Fabriano Cerreto ha ufficializzato Giacomo Del Bene come nuovo allenatore. Il tecnico umbro, classe 1978, succede a Gastone Mariotti, portando con sé una lunga esperienza nelle categorie dilettantistiche. Del Bene ha iniziato la sua carriera nei settori giovanili di Lama, Inghiari e Sansepolcro, per poi guidare il Lama al salto in Eccellenza, conquistando anche la Coppa Italia e due qualificazioni ai playoff. Successivamente, ha guidato diverse formazioni nei campionati dilettantistici umbri, tra cui Pontevecchio e Ventinella, prima di approdare al Perugia nel 2018, dove ha trascorso cinque anni alla guida delle formazioni Under 15, Under 17 e Primavera. Nella stagione appena conclusa, ha guidato il Pontevalleceppi, ottenendo la salvezza in Eccellenza. I collaboratori tecnici che sosterranno il neo-allenatore Del Bene sono i confermati Claudio Pettinelli come preparatore atletico e Gabriele Eleonori come massaggiatore. Il nuovo preparatore dei portieri sarà Massimo Prete. Andrea Lunadei è stato nominato nuovo ds. Insieme al neo mister, saranno esaminati i temi del mercato. Sono già state individuate alcune conferme importanti, come quelle del centrocampista Massimiliano Trillini, dell’attaccante Leonardo Nacciarriti, e dei difensori Samuele Stortini e Andrea Crescentini. "Dopo aver centrato la salvezza, abbiamo deciso di metterci subito al lavoro per costruire una squadra competitiva", afferma il presidente Claudio Guidarelli. "Abbiamo inserito Lunadei come ds e Del Bene come tecnico. Insieme a loro stiamo allestendo una squadra solida, confermando alcuni elementi della scorsa stagione e inserendo pedine di qualità". Guidarelli sottolinea le difficoltà del mercato: "Ci sono diverse trattative, ma il mercato è particolare. I giocatori hanno grandi difficoltà a viaggiare, sia per i costi che per le distanze". L’obiettivo è chiaro: "Vogliamo fare un campionato in alto con una squadra giovane, ma con gli over di esperienza giusti".

Angelo Campioni