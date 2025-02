Fabriano Cerreto e Osimana si prendono un punto ciascuno

osimana

2

fabriano cereto

2

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (23’ st Colonnini), Mosquera (11’ st Triana), Bambozzi (31’ st Calvigioni), Patrizi, Marchesini, Micucci, Fermani, Mafei (40’ st Borgese), Buonaventura (23’ st Pigini), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Mercanti, Gigli. All. Labriola.

FABRIANO CERRETO: Stroppa, Stortini (34’ st Crescentini), Grassi, Trillini, Marino, Mistura, Nacciarriti (23’ st Fondi), Proietti (46’ st Marinelli), Palmieri, Conti (21’ pt De Sanctis), Gori (23’ st Musso). Panchina: Fraboni, Giudarelli, Carnevali, Poeta. All. Mariotti.

ARBITRO: Latuga di Pesaro RETI: 3’ pt Mafei, 14’ pt Alessandroni, 28’ pt Palmieri, 50’ st Musso NOTE: ammoniti Nacciarriti, Fermani, Santarelli, Proietti.

Nel silenzio del Diana fa rumore quell’intervento a vuoto di Micucci in pieno recupero, in piena area di rigore giallorossa, che regala a Musso la palla per il 2-2. E così il Fabriano Cerreto - dopo aver preso tre punti all’andata - ne strappa un altro a un’Osimana che approccia alla grande, non riuscendo però a chiudere la sfida. Anche per proprie colpe. I senzatesta scappano sul doppio vantaggio in meno di un quarto d’ora: a segno prima Mafei che da due passi non sbaglia su assist di Alessandroni con quest’ultimo che - al terzo tentativo dopo i primi due rintuzzati da Stroppa - fa centro poi con un diagonale di destro servito da un lancio lungo di capitan Patrizi. Il Fabriano Cerreto - che perde Conti per infortunio - torna in partita grazie a una punizione di Palmieri con Santarelli non esente da colpe. Nella parte finale della frazione iniziale (l’Osimana sfiora il terzo gol con Mafei di testa ben servito da Bambozzi su punizione) e per buona parte del secondo tempo è il Fabriano Cerreto ad avere il pallino del gioco, con buone trame, anche se manca nella finalizzazione e nella precisione. Poco prima del quarto d’ora Trillini ci prova, ma la conclusione è deviata in angolo. In pieno recupero Micucci buca l’intervento e arriva il pari dei cartai.