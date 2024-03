Fabriano-Cerreto, il salto in Eccellenza passa da quattro spareggi: "Non si molla"

Il Fabriano-Cerreto continua a mietere risultati positivi e, domenica contro il Villa San Martino, oltre mettere in campo grinta e determinazione ha sciorinato un gioco brillante. La squadra di Tiranti mantiene la vetta della classifica tenendo a 4 punti di distanza i Portuali. Fino ad ora ha giocato 26 gare conquistando 52 punti frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e due sconfitte subite nelle prime due giornate. Miglior difesa (17 reti subite) insieme alla Pergolese e quarto attacco del campionato dove ha realizzato 34 gol. Nell’ultima di campionato in casa la difesa che è stata l’arma vincente di questa squadra ha vacillato, ha subito 2 gol (il campo cartaio era inviolato da ben 351, infatti l’ultimo gol subito in casa risale alla gara contro l’Osimo), ma alla fine i cartai sono usciti dall’Aghetoni vittoriosi andando a realizzare il terzo gol in gol al 92’ con Bezziccheri che al volo ha superato l’estremo ospite. Adesso riposo fino al 6 aprile quando Fabriano sarà di scena in trasferta sul campo del Vismara. "Contro il Villa San Martino – afferma mister Tiranti – abbiamo meritato la vittoria anche se questa è arrivata al fotofinish. Speriamo di continuare in questo modo, anche perché abbiamo quattro spareggi e la strada da qui alla fine del campionato sarà durissima perché fra queste ultime gare abbiamo anche lo scontro diretto contro la vicecapolista Portuali. Sicuramente non molleremo, cercheremo di rimanere concentrati fino alla fine, venderemo cara la pelle tutte le partite perché questo è quello che vogliamo tutti: società, allenatori, staff, giocatori e tifosi".

Angelo Campioni