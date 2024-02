Fabriano Cerreto in vetta. Oggi in campo la Biagio Il Fabriano Cerreto resta in testa al girone A, seguito dal Moie Vallesina. Oggi si giocano diverse partite, tra cui Biagio Nazzaro-Chiaravalle. Prossimo turno: Atletico Mondolfomarotta-Castelfrettese, Biagio Nazzaro-Moie Vallesina, Fabriano Cerreto-Pergolese, Fermignanese-S.Orso, Marina-Barbara Monserra, Portuali-Valfoglia, Villa S,Martino-Osimo Stazione, Vismara-Gabicce Gradara.