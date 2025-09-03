Fabriano Cerreto sorride. Jesina e Osimana ci sono

Chi esce dal campo con il sorriso e la vittoria, all’esordio in Coppa Italia di Eccellenza, antipasto come consuetudine del campionato al via domenica, è il Fabriano Cerreto. I cartai superano di misura nel derby in casa il Matelica, con un gol all’inizio e uno alla fine.

A decidere gli ex Castelfidardo Trillini e Bracciatelli, chirurgici nel beffare il portiere ospite e indirizzare la qualificazione verso la propria squadra dopo il pari provvisorio del Matelica. Anche se per il passaggio del turno il discorso è rimandato alla partita di ritorno a Matelica il 17 settembre. "Una partita avvincente, dove nel primo tempo il Matelica ha fatto sicuramente meglio di noi - l’analisi di Giacomo Del Bene, allenatore del Fabriano Cerreto -. Nel secondo abbiamo fatto qualcosa di più e un episodio l’ha decisa nel finale. Ma la qualificazione si deciderà a Matelica".

Vincere fa sempre bene ed è un buon viatico per il campionato che inizierà domenica e che proporrà al Fabriano Cerreto un altro derby, ancora casalingo, contro la Jesina. Quest’ultima, neopromossa, è uscita indenne domenica dal Diana in una sfida sempre sentita, anche se sugli spalti il derby non c’è stato (assenti gli ultras leoncelli che nonostante il ritorno nel massimo campionato regionale si dimostrano coerenti alla scelta di non entrare allo stadio in protesta con la società attuale). Una sfida senza gol, ma che non ha annoiato il numeroso pubblico. Più Osimana ai punti.

"Abbiamo disputato nel complesso un’ottima partita esprimendo anche un buon gioco - il pensiero di Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana -. Ci è mancato quel pizzico di lucidità e cinismo sotto porta, ma sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Abbiamo incontrato una buona Jesina, squadra tosta, ma abbiamo fatto la partita proponendo gioco e il lavoro fatto in estate. Sono soddisfatto di questo gruppo e faccio i complimenti ai ragazzi che dal primo giorno stanno dando tutto".

Complimenti che arrivano all’Osimana (che domenica debutterà in casa in campionato col Montegranaro) anche da parte dell’allenatore della Jesina, Gianmarco Malavenda, ex giocatore giallorosso, alquanto sportivo. "Devo fare i complimenti all’Osimana per il gioco espresso nel primo tempo. Ha fatto benissimo e avrebbe meritato il vantaggio, anche doppio. Noi non c’eravamo, sbagliavamo tanto, il nostro portiere ha salvato l’imprecisione dei nostri attaccanti. Poi nel secondo tempo la squadra è uscita dallo spogliatoio con un altro piglio, ha giocato con personalità come proviamo a fare e forse avremmo meritato il gol. Un tempo a testa anche se poi l’Osimana ha avuto un’altra occasione. Abbiamo ampi margini di miglioramento".