Fabriano Cerreto: tris che vale il primato

CERRETO (4-3-3): Spitoni; Barilaro, Marino, Stortini, Carnevali (47’ st Poeta); Corazzi (24’ st Carmenati Francesconi, Gramaccia; Tizi (5’ st Bezziccheri), Zuppardo, Marinelli (17’ st Crescentini). All. Tiranti.

OSIMO STAZIONE(4-4-2): Bonifazi; Strologo, Masi (45’ st Giri), Pizzuto (39’ st Marini), Caruso; Karalliu (20’ st Polenta), Camilloni, Gyabaa (35’ st Gasparrini), Rinaldi; Mazzocchini (20’ st Pesaresi), Giuliani. All. Michettoni

Arbitrio: Uncini di Jesi

Reti: 7’ pt Stortini, 14’ pt Rinaldi, 47’ pt e 19’ st Zuppardo

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: Marino, Giuliani, Stortini, Rinaldi. (Recupero 3+4)

Il Fabriano Cerreto batte l’Osimo Stazione per 3-1, scavalca i Portuali e conquista la vetta della classifica dopo una rincorsa incredibile a suon di risultati positivi (17esimo consecutivo). Partita con tanta grinta e determinazione per i ragazzi di Tiranti che al 7’ passano in vantaggio: punizione di Tizi, palla sui piedi di Stortini che al volo batte Bonifazi (1-0). La reazione degli ospiti non si fa attendere e al 14’ riequilibrano il risultato con un rasoterra di Rinaldi (1-1). Subito il gol, i locali si gettano in avanti e, dopo aver fallito un paio di occasioni il raddoppio passano in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo (al 47’) con un diagonale di Zuppardo. Nella ripresa al 6’ Giuliani fallisce il 2 a 2 e al 19’ Zuppardo chiude la partita siglando il definitivo 3 a 1.

Angelo Campioni