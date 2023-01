Fabriano, ciclista azzannato da un maremmano: denunciato il proprietario

In azione la polizia

Fabriano (Ancona), 30 gennaio 2023 – Ciclista viene az-zannato da un maremmano: i poliziotti trovano il pro-prietario e lo denunciano per omessa custodia. Lo scorso weekend un ciclista amatoriale di Fabriano, mentre per-correva una strada isolata di campagna nei pressi della frazione Serradica, si accorgeva di essere seguito da un branco di cani di grossa taglia. Uno di questi, in par-ticolare, si è staccato dal gruppo e rincorreva a tutta velocità il ciclista. Quest’ultimo, accortosi di essere inseguito ha tentato di aumentare l’andatura ma non riu-sciva proprio a staccare il cane inseguitore che, una volta raggiuntolo lo ha addentato al polpaccio facendolo cadere. Nonostante questo il ciclista è riuscito a ri-salire in sella, riprendere il controllo della bici, no-nostante la ferita e il dolore alla gamba, per riprende-re la marcia a gran velocità riuscendo così a “staccare” il cane aggressore. Rientrato a casa il fabrianese, do-lorante e sanguinante, è stato accompagnato al pronto soccorso dove è stato medicato e curato per la ferita da morso riportata. Per lui la prognosi è di sette giorni.

Dopo aver ricevuto le cure del caso il ciclista si è presentato all’ufficio denunce del commissariato di po-lizia descrivendo quanto gli era accaduto.

I poliziotti hanno mappato la zona indicata dal malcapi-tato ciclista individuando alcune abitazioni ed aziende agricole che, secondo l’anagrafe canina, ospitavano cani della stessa tipologia di quelli resisi autori dell’aggressione. A seguito delle indagini è stato indi-viduato un residente che risultava proprietario di sei pastori maremmani Convocato in caserma l’uomo, con in-tento straordinariamente collaborativo, ha ammesso che al momento dell’aggressione al ciclista, i suoi cani, approfittando di un suo momento di disattenzione, erano scappati dal recinto dove erano rientrati dopo circa una mezz’ora di ricerche in zona. Il proprietario sosteneva di non essere a conoscenza dell’aggressione e che comun-que, essendo anche assicurato, avrebbe fatto fronte ad ogni addebito mosso nei suoi confronti. Il commissaria-to di Fabriano ha inoltrato una segnalazione all’autorità giudiziaria per omessa custodia di animali.