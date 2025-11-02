Colpita da un sasso alla testa durante la scalata, 40enne in ospedale

Fabriano (Ancona), 2 novembre 2025 – Colpita alla testa da un sasso durante un'arrampicata nel pomeriggio nel Fabrianese, una 40enne è stata prontamente soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona a bordo dell’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco.

L’incidente durante un’arrampicata nei pressi della Falesia Moai

L’incidente è accaduto nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti sul posto e hanno intercettato la scalatrice ferita, una 40enne, residente nelle Marche, soccorrendola.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno caricato sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco la 40enne ferita

I tecnici del Soccorso Alpino hanno soccorso la donna

La donna, che ha riportato un trauma cranico, è stata raggiunta dai tecnici del Cnsas e da un sanitario del Corpo, che hanno provveduto a stabilizzare e mettere su una barella la ferita che poi è stata trasportata con tecniche alpinistiche fino a un punto idoneo per l'evacuazione aerea.

La 40enne all’ospedale Torrette a bordo dell’elicottero ‘Drago dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuto l'elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco decollato da Arezzo, che ha caricato con verricello la paziente insieme al sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, per poi trasferirla presso l'ospedale di Torrette ad Ancona.