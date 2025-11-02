Unione Europea: “Più unità”

Paolo De Castro*
Unione Europea: "Più unità"
Ancona
Cronaca
Colpita da un sasso alla testa durante la scalata, 40enne in ospedale
2 nov 2025
REDAZIONE ANCONA
Colpita da un sasso alla testa durante la scalata, 40enne in ospedale

La donna stava arrampicando nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese. E’ stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e dall’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco che l’ha trasportata a Torrette

Fabriano (Ancona), 2 novembre 2025 – Colpita alla testa da un sasso durante un'arrampicata nel pomeriggio nel Fabrianese, una 40enne è stata prontamente soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona a bordo dell’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco.

L’incidente durante un’arrampicata nei pressi della Falesia Moai

L’incidente è accaduto nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti sul posto e hanno intercettato la scalatrice ferita, una 40enne, residente nelle Marche, soccorrendola.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno caricato sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco la 40enne ferita
I tecnici del Soccorso Alpino hanno caricato sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco la 40enne ferita

I tecnici del Soccorso Alpino hanno soccorso la donna

La donna, che ha riportato un trauma cranico, è stata raggiunta dai tecnici del Cnsas e da un sanitario del Corpo, che hanno provveduto a stabilizzare e mettere su una barella la ferita che poi è stata trasportata con tecniche alpinistiche fino a un punto idoneo per l'evacuazione aerea.

La 40enne all’ospedale Torrette a bordo dell’elicottero ‘Drago dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuto l'elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco decollato da Arezzo, che ha caricato con verricello la paziente insieme al sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, per poi trasferirla presso l'ospedale di Torrette ad Ancona.

