Fabriano, completamente ubriaco chiama i carabinieri: 30enne denunciato tre volte

Fabriano (Ancona), 6 novembre 2023 – Completamente ubriaco chiama il 112 senza motivo: trentenne si becca tre denunce. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli, contro i furti, in tutto il territorio di competenza. Nel fine settimana sono stati impegnati militari in divisa e in borghese. Diversi gli interventi messi in campo. A Sassoferrato è arrivata una chiamata tramite numero d'emergenza 112. Un 30enne del posto ha chiamato per chiedere l'intervento della pattuglia nel centro della città sentina. All'arrivo della pattuglia della locale stazione il trentenne non ha manifestato motivo tale da chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il giovane era visibilmente ubriaco. Per questo è stato denunciato tre volte: per interruzione di un ufficio o servizio pubblico, per procurato allarme e per ubriachezza molesta. A Fabriano invece la pattuglia del Radiomobile ha controllato in piena notte una macchina con a bordo un uomo dell'Umbria, anche lui trentenne. Dai controlli è emerso che era oggetto di foglio di via obbligatorio da Comune di Fabriano per tre anni. E' stato denunciato per la violazione del provvedimento. Con lui c'era un ragazzo, un 28enne umbro, che è stato multato e denunciato per ubriachezza molesta. A Cupramontana, invece, i carabinieri di Arcevia alle 1,30 di notte sono intervenuti su segnalazione per una macchina che circolava a zig zag. Fermato il conducente un 20enne di Ancona, è stato sottoposto da parte dei militari ad alcol test. Quest’ultimo ha dato come riscontro un tasso alcolemico sopra a 1 grammo su litro. Per lui patente ritirata e una multa salata oltre alla decurtazione dei punti. La sua auto è stata affidata a persona di fiducia.