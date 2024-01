Fabriano, compra una piastra on line ma perde 170 euro: denunciato 20enne

Arcevia (Ancona), 16 gennaio 2024 – Continuano le truffe on line. In molti si sono ritrovati a Castiglioni di Arcevia nei giorni scorsi con il comandante della locale stazione, maresciallo De Santis. Al centro della riunione, oltre alla prevenzione sulle truffe online, anche informazioni sui furti in appartamento. Previsti nelle prossime settimane nuovi incontri nelle altre città che fanno riferimento al territorio della compagnia di Fabriano, anche in collaborazione con la Caritas, in virtù del protocollo siglato dall’Arma dei carabinieri insieme al vescovo diocesano, Francesco Massara. E intanto proprio la compagnia di Fabriano ha trovato il responsabile dell’ennesima cyber truffa. Vittima una 25enne fabrianese che aveva deciso di ordinare una piastra vista on line. Ha pagato 170 euro ma della piastra nessuna traccia. I carabinieri hanno avviato le indagini e sono arrivati ad un 20enne incensurato residente fuori regione. E’ stato denunciato per truffa. Bel 2023 c’è stato un +28% di truffe informatiche denunciate nel territorio di competenza della compagnia carabinieri diretta dal capitano Mirco Marcucci. L’ultimo episodio nei giorni scorsi ad Arcevia.