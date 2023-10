Fabriano, con un Daspo sta al bar ma i carabinieri lo beccano e lo denunciano

Fabriano (Ancona), 13 ottobre 2023 - Nonostante il Daspo è al bar, i carabinieri lo controllano e lo denunciano. È avvenuto nelle ultime ore nella città della carta dove nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri ha sorpreso un giovane che stava stazionando davanti a un bar del centro. Nei confronti del ventenne era stato emanato un Daspo per questioni di ordine pubblico, provvedimento che prevedeva anche il divieto di accedere ai bar e di stazionare nelle immediate vicinanze. La pattuglia, dopo averlo identificato, lo ha denunciato per non aver osservato il provvedimento. Si tratta di un ventenne nato nell'est Europa, residente a Fabriano. Ma sono numerosi gli interventi effettuati dalla compagnia di Fabriano nelle ultime ore. L'aliquota Radiomobile nel corso di un controllo a Cupramontana, ha fermato, alle 3 di notte, una macchina che circolava con un’andatura incerta e a zig zag. Il conducente, un venticinquenne della zona, è stato sottoposto ad etilometro dai militari. L'alcol test ha dato un valore alcolico superiore a 0,8 grammi su litro. Così è scattata nei confronti del 25enne la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata e l'automobile affidata a persona di fiducia. Il giovane dovrà sborsare anche una multa piuttosto salata.