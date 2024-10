Fabriano, condannato per droga 37enne riportato dai poliziotti in carcere

Fabriano (Ancona), 7 ottobre 2024 – Aveva l’affidamento in prova per reati legati agli stupefacenti ma ha sgarrato: 37enne riportato in carcere. I poliziotti fabrianesi nei giorni scorsi hanno eseguito un ordine di revoca di beneficio di esecuzione alternativa alla detenzione. Era il pomeriggio di giovedì quando i poliziotti di Fabriano hanno eseguito un ordine di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova all’Uepe. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) con conseguente carcerazione alla casa circondariale di Ancona di un pregiudicato 37enne residente in altra provincia ma da alcuni anni domiciliato, per motivi di lavoro a Fabriano. L’Uepe cura il percorso socio-educativo di tutti coloro che devono scontare una pena detentiva che non superi un certo limite: la concessione del beneficio viene disposta dall’autorità di sorveglianza sulla base di accertamenti e programmi consolidati e proposti dal commissariato. La revoca è stata disposta dall’autorità giudiziaria a seguito di una grave infrazione accertata da altra forza di polizia del territorio. L’uomo, sottoposto alla misura alternativa dal 2022, avrebbe terminato gli obblighi nel 2025. Per lui si sono aperte le porte del carcere e, salvo contrarie determinazioni dell’autorità giudiziaria, lì terminerà di scontare la pena a cui è stato condannato per reati in materia di stupefacenti commessi nella città della carta.