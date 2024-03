Fabriano, derubato del portafogli mentre attende la visita: ladro denunciato

Fabriano (Ancona), 1 marzo 2024 – Pensionato è in attesa della sua visita in ospedale quando viene derubato del portafogli. Si rivolge ai carabinieri che in poco tempo trovano il ladro e lo denunciano. Vittima un settantenne nato residente a Sassoferrato il quale ha perduto il portafogli probabilmente scivolato dalle sue tasche nell’atto di sedersi in una sala d’aspetto dell’ospedale Profili. All'interno vi erano documenti ed effetti personali e 100 euro in contanti. Dalle indagini effettuate dalla stazione della compagnia di Fabriano è emerso che un africano aveva visto il portafoglio a terra lo aveva preso senza pensarci troppo e senza che nessuno se ne accorgesse dileguandosi un poco tempo. I carabinieri della compagnia di Fabriano, dopo attenta e articolate indagini anche grazie alle immagini di videosorveglianza hanno identificato l'uomo, un trentenne nordafricano residente da qualche anno a Fabriano e pregiudicato e lo hanno denunciato per furto. La compagnia carabinieri di Fabriano nei giorni scorsi ha tenuto al circolo San Ginesio di Arcevia un incontro con la cittadinanza in seguito ai furti in abitazione che si sono verificati nei giorni scorsi. Un incontro volto a rassicurare la popolazione e tenuto dai carabinieri di Arcevia, visto che si nei giorni scorsi si è creato un certo allarme sociale. I cittadini in particolare sono stati informati su come potersi difendere da furti e da truffe, escamotage come quelli di lasciare la luce accesa oppure l'allarme collegato al 112, ma anche la collaborazione di vicinato. Sono state anche intensificate le attività di controllo, concentrate più negli orari serali e notturni piuttosto che di pomeriggio così da prevenire i furti in abitazione. Sono stati scelti gli orari in cui sono stati messi a segno i furti, di qui l’importanza di denunciare da parte di chi ha avuto la sgradita visita dei ladri. Una decina di giorni fa si erano verificati diversi furti in casa ad Arcevia. Ignoti si erano introdotti in due abitazioni, una a Castiglioni e una a Piticchio. Due le abitazioni ripulite dai malviventi che per entrare hanno forzato la porta. Era stata segnalata una Skoda Station Wagon grigia sospetta. L’allarme era scattato anche sui social per mettere in guardia i residenti: “Bisogna prestare sempre la massima attenzione – aveva spiegatoDario Perticaroli, sindaco di Arcevia – se qualcuno avverte qualcosa di sospetto deve avvisare tempestivamente le forze dell’ordine. Solo loro sono deputate al controllo e possono intervenire”.