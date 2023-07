Fabriano di Notte tra Storia e Leggenda", 2 Appuntamenti Estivi per Scoprirla"

Tornano le serate estive della rassegna "Fabriano di notte tra storia e leggenda" curata dalla sede fabrianese di Archeoclub d’Italia alla scoperta di storie, curiosità e leggende della nostra città: due gli appuntamenti previsti, il 19 e il 26 luglio alle 21. Le passeggiate si svolgeranno in compagnia dei soci dell’associazione e di professionisti o esperti di beni culturali. Il primo mercoledì l’appuntamento è in piazza del Comune: insieme a Lucrezia Battistoni ed Elisa Ruspini si percorrerà l’itinerario urbano del fiume Giano per parlare del ruolo dell’acqua nella città medievale, degli interventi che ne hanno condizionato il corso e il suo sfruttamento, delle attività artigianali e commerciali per le quali è stato fondamentale, il tutto attraverso le testimonianze architettoniche e storiche che ne raccontano le vicende. Il 26 luglio l’incontro sarà invece in piazza della Cattedrale per scoprire insieme a Francesca Castellani e Giorgia Spadini le pitture murali delle architetture civili e religiose che anche all’esterno degli edifici medievali testimoniano la volontà di autorappresentazione del potere, la celebrazione di personalità religiose di spicco e la devozione della comunità fabrianese con uno sguardo attento alle questioni conservative e agli aspetti legati al restauro. Info: 3283675876.