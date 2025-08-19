Sam, un addio pesante

Fabriano diventa città del gioco. Gli "Eroi" protagonisti degli incontri

Prende il via domani la rassegna "FabCon" con la consulenza artistica di Loredana Lipperini.

Cinque giornate di kermesse con numerosi incontri

Cinque giornate di kermesse con numerosi incontri

"Si gioca e si racconta" a Fabriano. La rassegna culturale dell’associazione FabCon ne riprende il motto e ne esprime la filosofia: il gioco come forma di racconto e la narrazione come spazio condiviso di crescita. Curata dall’associazione Lokendil con la consulenza artistica di Loredana Lipperini. Il programma, diffuso nel centro storico, prevede talk, workshop, presentazioni, aperitivi con l’autore e dialoghi con figure di rilievo nazionale.

Domani (ore 18) allo Sverso Jacopo Strada e Sara Marinucci presenteranno "We could be heroes. David Bowie, vita e opere di un eroe del rock". Alle 19 evento speciale alla Biblioteca Comunale: ‘50 anni di Dungeons & Dragons’, con Andrea Fornasiero (sceneggiatore Rai e divulgatore) Giuseppe Bucchi e Gianluca Russo (Rai) e Fiorenzo Delle Rupi (traduttore e divulgatore). Modera Gabriele Albertini di Lokendil. Tra gli eventi di dopodomani tre sono ospitati nella biblioteca, dalle ore 15: ‘Cuccioli di drago, gioco fantasy per bambini, e gli incontri con Valentina Chiminello, autrice de "Il Regno del Drago Nero", e con Marco Greganti, scrittore, fumettista, sceneggiatore per Rai e Rainbow, che presenta "Zoe: I Guardiani della Terra" e "Edo e le paure di Terratetra". Partecipa Alessandro Giampaoletti, disegnatore.

Nella Sala Convegni della Fondazione Carifac (ore 18.30) talk ‘La fine dei super eroi’, con Luca Strati (autore e disegnatore), Simone Fini (game designer), Fiorenzo delle Rupi (traduttore), Carlo Procaccini (divulgatore e operatore del settore) e Andrea Fornasiero. Stessa sede e stesso orario per il talk di venerdì ‘Beato il paese che non ha bisogno di eroi’, con Stefano Giorgianni, traduttore delle opere di Dune, Tolkien e Joe Abercrombie, Sara Benatti (scrittrice), Fiorenzo Delle Rupi (traduttore) ed Helios Pu (game designer). La manifestazione proseguirà fino a domenica, proponendo decine di appuntamenti.

La giornata di sabato inizierà al Forno 10 (ore 10) con la ‘Colazione con l’autore’. Interverranno i game designer Helios Pu e Iacopo Frigerio per parlare dell’impatto sociale del gioco. Alla stessa ora la Biblioteca e il Loggiato di San Francesco ospiteranno giochi da tavolo, dimostrazioni e tornei a cura della ‘Giornata Mondiale del Gioco di Urbino’. Alle 15 in Biblioteca spazio a ‘La casa sul mare celeste’, sessione introduttiva di Dungeons & Dragons per ragazzi. I personaggi vengono incaricati di visitare un orfanotrofio magico su un’isola remota per valutare la sicurezza e il benessere dei giovani ospiti.

