Fabriano diventa città del gioco. Gli "Eroi" protagonisti degli incontri

"Si gioca e si racconta" a Fabriano. La rassegna culturale dell’associazione FabCon ne riprende il motto e ne esprime la filosofia: il gioco come forma di racconto e la narrazione come spazio condiviso di crescita. Curata dall’associazione Lokendil con la consulenza artistica di Loredana Lipperini. Il programma, diffuso nel centro storico, prevede talk, workshop, presentazioni, aperitivi con l’autore e dialoghi con figure di rilievo nazionale.

Domani (ore 18) allo Sverso Jacopo Strada e Sara Marinucci presenteranno "We could be heroes. David Bowie, vita e opere di un eroe del rock". Alle 19 evento speciale alla Biblioteca Comunale: ‘50 anni di Dungeons & Dragons’, con Andrea Fornasiero (sceneggiatore Rai e divulgatore) Giuseppe Bucchi e Gianluca Russo (Rai) e Fiorenzo Delle Rupi (traduttore e divulgatore). Modera Gabriele Albertini di Lokendil. Tra gli eventi di dopodomani tre sono ospitati nella biblioteca, dalle ore 15: ‘Cuccioli di drago, gioco fantasy per bambini, e gli incontri con Valentina Chiminello, autrice de "Il Regno del Drago Nero", e con Marco Greganti, scrittore, fumettista, sceneggiatore per Rai e Rainbow, che presenta "Zoe: I Guardiani della Terra" e "Edo e le paure di Terratetra". Partecipa Alessandro Giampaoletti, disegnatore.

Nella Sala Convegni della Fondazione Carifac (ore 18.30) talk ‘La fine dei super eroi’, con Luca Strati (autore e disegnatore), Simone Fini (game designer), Fiorenzo delle Rupi (traduttore), Carlo Procaccini (divulgatore e operatore del settore) e Andrea Fornasiero. Stessa sede e stesso orario per il talk di venerdì ‘Beato il paese che non ha bisogno di eroi’, con Stefano Giorgianni, traduttore delle opere di Dune, Tolkien e Joe Abercrombie, Sara Benatti (scrittrice), Fiorenzo Delle Rupi (traduttore) ed Helios Pu (game designer). La manifestazione proseguirà fino a domenica, proponendo decine di appuntamenti.

La giornata di sabato inizierà al Forno 10 (ore 10) con la ‘Colazione con l’autore’. Interverranno i game designer Helios Pu e Iacopo Frigerio per parlare dell’impatto sociale del gioco. Alla stessa ora la Biblioteca e il Loggiato di San Francesco ospiteranno giochi da tavolo, dimostrazioni e tornei a cura della ‘Giornata Mondiale del Gioco di Urbino’. Alle 15 in Biblioteca spazio a ‘La casa sul mare celeste’, sessione introduttiva di Dungeons & Dragons per ragazzi. I personaggi vengono incaricati di visitare un orfanotrofio magico su un’isola remota per valutare la sicurezza e il benessere dei giovani ospiti.