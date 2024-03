Due donne facevano avances a un anziano al parco: sventato furto con la tecnica dell’abbraccio

Fabriano (Ancona), 2 marzo 2024 – Poliziotti vedono due donne che si offrono sessualmente agli anziani al parco e sventano il furto con la tecnica dell’abbraccio e denunciano le due. E’ avvenuto una mattina dello scorso fine settimana quando l’attenzione di una pattuglia del settore anticrimine del Commissariato cittadino, in servizio di discreta perlustrazione nell’area del centro storico e, specificatamente, ai giardini Regina Margherita, era attirata da una giovane donna che, con atteggiamento lascivo, si proponeva nei confronti di un anziano che passeggiava lungo i viali interni del verde pubblico.

Dopo qualche minuto di appostamento riservato, i poliziotti si sono accorti della presenza di una seconda giovane donna che, a una ventina di metri dalla prima, si proponeva a parole nei confronti degli altri frequentatori del giardino, come a voler proporre azioni di disturbo che convincessero questi ultimi a cambiare direzione non avvicinando la prima donna e l’anziano “agganciato”.

Di lì a qualche minuto, la prima donna convinceva l’anziano a sedersi su una panchina sedendosi lei stessa vicino: lo accarezzava lungo le braccia e le spalle e l’uomo restava immobile. I due, quindi, sono stati avvicinati dalla seconda donna che, da dietro, accarezzava l’uomo sul collo slacciandogli i primi bottoni della camicia. Capito che si stava svolgendo un furto con la tecnica dell’abbraccio i poliziotti hanno deciso di intervenire per interromperne l’evoluzione e la consumazione del reato, come imposto dalla Legge. Le due donne, sorprese dalla velocità dell’esecuzione, si mostravano particolarmente reattive: entrambe iniziavano ad offendere pesantemente i poliziotti quindi cercavano con grande energia di resistere all’invito dei poliziotti a recarsi in commissariato per l’identificazione.

Ciò costringeva gli agenti ad accompagnarle con avviso all’autorità giudiziaria. Le due donne, una 34enne ed una 31enne, comunitarie, dimoranti a Roma, risultavano avere specifici precedenti per reati contro il patrimonio commessi con destrezza in occasione di avances di natura sessuale (“tecnica dell’abbraccio”) oltre ad essere state raggiunte, nel tempo, da provvedimenti di foglio di via obbligatorio da diverse città italiane. L’uomo coinvolto dalla vicenda, un fabrianese 75enne, resosi conto del pericolo che aveva appena passato, ha comunicato ai poliziotti di non avere subito alcuna asportazione furtiva di beni in suo possesso e ringraziava gli agenti di non averlo permesso, aggiungendo di essersi sentito, nei frangenti descritti, come ipnotizzato. Per le due donne, una denuncia all’autorità giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale oltre alla ipotesi di tentativo di furto con destrezza. Il questore Cesare Capocasa, nelle prossime ore, valuterà l’applicazione di misure di prevenzione a carico delle due donne atte a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei fabrianesi.