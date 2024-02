Fabriano, dopo il carcere l'avviso orale per la ladra recidiva

Fabriano (Ancona), 14 febbraio 2024 - Non si è fatto attendere il provvedimento preventivo del questore Cesare Capocasa nei confronti della 51enne fabrianese dell’Est Europa la quale ha violato la detenzione domiciliare. La dnna era assoggettata alla misura, alternativa al carcere, della detenzione domiciliare con permessi di uscita al solo fine di attendere alle necessità di vita e senza mai uscire dall’ambito cittadino. Ma, violando le prescrizioni imposte, è stata beccata a Fano dalla polizia: controllata, risultava in possesso di arnesi atti allo scasso ed oggetti atti ad offendere. Non solo la donna, poco prima aveva anche commesso un furto in un centro commerciale a Fano per un valore di 100 euro di articoli vari. La risposta dell’autorità giudiziaria è stata immediata: revocato il beneficio la donna è stata accompagnata in carcere dove attualmente si trova. Contemporaneamente è stata attivata alla divisione anticrimine della questura di Ancona la procedura di analisi e verifica della posizione della fabrianese, con alle spalle non poche segnalazioni per reati contro il patrimonio, finalizzata all’individuazione della misura di prevenzione che potesse essere maggiormente protettiva della sicurezza pubblica. Questa è stata individuata nell’avviso orale che il questore Cesare Capocasa ha provveduto a emanare, misura già notificata ed eseguita direttamente in carcere. Si tratta di un forte ammonimento a invertire la tendenza alle condotte illecite che, se non sarà rispettato, potrà dar luogo all’applicazione della fortemente afflittiva sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Inoltre, la misura di prevenzione emessa risulterà avere sempre un connotato di negatività nel caso in cui ogni ramo della pubblica amministrazione dovrà esprimersi circa la sussistenza del requisito della buona condotta, come nel caso della richiesta di una autorizzazione di polizia come il porto d’armi per uso sportivo o caccia.