Fabriano e Foligno unite dalla cultura

Le città di Fabriano e Foligno si uniscono nel nome della cultura. Ha preso il via la collaborazione tra le due città delle Marche e dell’Umbria nell’ambito della XII "Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza", che si terrà a Foligno dal 20 al 23 aprile prossimi e che avrà per titolo "Ulisse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali". Per l’occasione il 21 e 22 aprile Fabriano ospiterà una sezione parallela della manifestazione, con una quindicina di conferenze che vedranno arrivare in città importanti relatori. La sinergia avviata tra il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno (ente promotore di "Festa di Scienza e Filosofia"), il Rotary club Foligno e il Rotary Club Fabriano, vede anche l’importante co-organizzazione della Città di Fabriano. "Il tema di questa edizione - spiega l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni- è di forte attualità. L’evoluzione rapidissima delle discipline tecnico-scientifiche fortemente innovative in pochi anni hanno fortemente modificato il modello di vita attuale. La cultura tecnico-scientifica è tuttavia raramente affiancata ai valori dell’umanesimo, con cui invece dovrebbe correttamente integrarsi".

La grafica che vede al centro un volto giovane e androgino dallo sguardo fiero, è della designer Maira Grassi.