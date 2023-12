Fabriano e Paducah. Le "Città Creative" compiono dieci anni

Dieci anni dalla nomina di Fabriano a "Città Creativa" del Network Unesco. Era infatti la fine di ottobre del 2013 quando arrivò la notizia che l’allora dg Unesco, Irina Bokova, aveva ammesso la città nel prestigioso Network, istituito con il programma "Creative Cities" del 2004, al quale fino ad allora appartenevano sessanta città in tutto il mondo e solo una italiana, Bologna. La nomina era arrivata dopo un percorso di straordinario impegno, che la città aveva imboccato nel 2005 con la mostra su Gentile Da Fabriano e poi con i cinque anni del Festival Poiesis, che aveva proiettato la città nella scena culturale nazionale e internazionale. "Fabriano – spiegano il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore Maura Nataloni e il focail point di Fabriano Creativa, Vittorio Salmoni – condivide l’occasione celebrativa con la città di Paducah (Kentucky), nominata anch’essa nel 2013, la cui vita nel Network Uc è scorsa parallela, fino a intrecciarsi in una stretta collaborazione che dura tuttora". I sindaci si troveranno insieme "per suggellare l’importante occasione e immaginare assieme un futuro ancora più impegnato nella cultura e nella creatività a disposizione del mondo".