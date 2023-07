Fabriano è una mosca bianca Ma manca personale sanitario

Le attese per i codici meno gravi ci sono anche all’ospedale Profili, ma sono mediamente meno lunghe. Anche questo reparto di emergenza è sotto organico specie per quanto riguarda i medici, ma in misura meno importante rispetto a quelli di Senigallia e di Jesi. Al lavoro al pronto soccorso del Profili ci sono 6 medici e 38 infermieri e oltre 10 oss. In questi giorni di grande caldo arrivano anche ad un centinaio gli afflussi giornalieri anche per problemi non a carattere di urgenza e questo allunga le attese anche nel reparto di emergenza della città della carta, diretto dalla dottoressa Loredana Capitanucci.

Un reparto che, da inizio anno, conta 17mila accessi, con una previsione, a fine 2023, di superare quota 30mila. Di questi 100 ingressi al giorno in media (ma in alcune giornate si arriva a sfiorare le duecento in un giorno e mezzo) in queste ultime settimane ben 25 sono dovuti al caldo. Tra le maggiori richieste quelle di scompensi da parte di anziani disidratati, aritmie, spossatezza, ma anche eritemi solari e punture di insetti. Non mancano nemmeno qui gli accessi impropri che potrebbero in alcuni casi essere risolti con un accesso più efficiente alla medicina territoriale. In tutto l’ospedale Profili si lavora sodo per garantire il piano ferie: anche l’attività chirurgica e radiologica vanno avanti a pieno ritmo nonostante la carenza di personale. Con il passaggio, il mese scorso, dell’ambulatorio di pediatria da 6 a 12 ore giornaliere è attiva l’osservazione breve intensiva anche per i piccoli utenti.

sa.fe.