Fabriano, ecco una serie di incontri per combattere il disagio giovanile

Fabriano (Ancona), 13 ottobre 2025 - Dopo il successo del Festival della Comunità Educante, che dal 10 al 12 giugno ha attraversato i Comuni dell’Ambito 10 con eventi, laboratori, musica e momenti di confronto, il percorso dell’Ambito Territoriale Sociale 10 prosegue con una nuova fase fondamentale: la nascita del Tavolo di Lavoro Permanente per le politiche giovanili. Un anno e mezzo di ascolto, progettazione partecipata, azioni educative e attività condivise ha acceso una scintilla nei territori di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Con il supporto dell’Università della Strada – Gruppo Abele, sono stati riaperti i Cag, sostenuti micro-progetti proposti dagli stessi giovani, organizzati focus group, percorsi formativi, momenti di confronto tra scuola, famiglie, terzo settore e istituzioni. “Oggi – spiegano i promotori - quella scintilla vuole diventare struttura, continuità e visione condivisa. Nasce per questo il ciclo di tre incontri “Costruire la Comunità Educante”, che porterà alla firma di un patto educativo di comunità e all’attivazione concreta del Tavolo permanente”. Tutti gli incontri si terranno dalle 16.30 alle 19.30, nella sede dell’Unione Montana Esino-Frasassi, via Dante 268 a Fabriano. Il primo si terrà venerdì prossimo e ha come titolo: Seminare la visione’. Si tratta di un primo incontro per ritrovarsi e gettare le basi: i partecipanti potranno costruire un linguaggio comune, confrontarsi su che cosa significhi oggi “essere comunità educante”, condividere motivazioni e visioni sul futuro dei giovani. Si esplorerà insieme il ruolo educativo del territorio e le coordinate del Patto che andrà a formalizzarsi. Si proseguirà il 5 novembre con “ Costruire la relazione”, incontro dedicato a definire insieme le modalità di funzionamento del Tavolo, dalle dinamiche di collaborazione tra attori diversi (scuola, famiglie, terzo settore, enti pubblici) ai principi di governance condivisa. Sarà uno spazio per chiarire ruoli, strumenti operativi e obiettivi concreti, dando forma a un'organizzazione che sia realmente partecipata. E poi il 10 dicembre con “Esserci insieme”, momento culminante con la firma condivisa del Patto Educativo di Comunità e la nascita ufficiale del Tavolo permanente. I partecipanti lavoreranno alla costruzione di un primo piano operativo: obiettivi, tempistiche, risorse e azioni da mettere in campo da subito per continuare a prenderci cura, come comunità, dei percorsi educativi delle nuove generazioni. “Questo ciclo di incontri – spiegano ancora - è il passaggio chiave per rendere stabile e operativo un percorso già avviato con entusiasmo. In un momento storico in cui i fenomeni giovanili appaiono sempre più complessi, costruire alleanze educative non è solo importante: è urgente”.