Fabriano, fatto salire in auto e pestato: avviso orale del questore

Fabriano (Ancona), 29 agosto 2024 - Il questore Cesare Capocasa ha firmato un avviso orale nei confronti di un cittadino comunitario segnalato all’autorità giudiziaria per violenza privata, minaccia e lesioni. Il fatto di riferimento risale allo scorso mese di luglio quando quattro uomini, per motivi ancora da chiarire, con la scusa di bere una birra, prima hanno convinto un loro conoscente a salire sulla auto sulla quale si trovavano, quindi, mentre questa percorreva le vie cittadine e della prima periferia, lo hanno picchiavano selvaggiamente: abbandonandolo, alla fine, per strada. Il malcapitato aveva raggiunto il commissariato fabrianese per la denuncia del fatto: i poliziotti lo accompagnato, prima al pronto soccorso dove è stato medicato per le conseguenze delle violenze tra le quali anche un dente rotto. Ricevuta la querela, gli agenti hanno iniziato immediatamente la non facile attività di indagine: infatti i quattro aggressori erano conosciuti dalla parte offesa solo per soprannome. Grazie alla combinazione dei datti acquisiti dalle telecamere pubbliche e private con gli archivi di polizia scientifica sono stati individuati ed identificati gli autori delle violenze denunciati per violenza privata, minaccia e lesioni dolose. Dei quattro, tutti operai fabrianesi comunitari da tempo residenti in città, uno, un quarantenne, risultava essere stato destinatario, negli anni, di denunce soprattutto per reati contro la persona. Proprio questo è stato raggiunto dal provvedimento di prevenzione dell’avviso orale del questore Capocasa.