Fabriano, finale al cardiopalma. Concede l’overtime e poi il match

83

FABRIANO

78 d1ts

BLACK : Begarin 16, Pastore 5, Siberna 2, Poletti 23, Poggi 9, Lanza, Santandrea, Papa 8, Galassi 2, Vico 16, Petrucci 2, Ballarin. All. Lotesoriere

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 16, Stanic 12, Gnecchi 10, Bedin 3, Bandini, Negri 22, Granic 3, Giombini 12, Nkot Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai.

Arbitri: Marco Guarino di Campobasso e Morra di San Giorgio a Cremano (Na)

Parziali: 11-14; 32-36;45-54; 72-72; 83-78

Note: Liberi: Faenza: 23/31; Fabriano: 15/20;Tiri da due: 21/44; 18/33. Da tre: 6/24; 9/37. Rimbalzi: 35 (off. 8, Poletti e Poggi 7); 47 (off. 17 Giombini 15). Assist: 22 (Begarin 7); 18 (Stanic 7).

Fabriano dopo cinque successi consecutivi perde a Faenza all’over-time dopo aver condotto la gara per 39’. All’ultimo minuto i cartai sul +8 si fanno raggiungere al 40’ dai padroni di casa. Al supplementare Fabriano non ha più la lucidità e Faenza si aggiudica il match dopo una gara incredibile per 83 a 78. Primo quarto equilibrato con le due difese attente, si segna con il contagocce, ma Faenza è brava in attacco, va a canestro con più continuità e al 6’ è a +4 (9-5) con Poggi. Nel finale Fabriano inizia a giocare, chiude al 10’ avanti di 3 (11-14) con un breack di 9 a 2. Nel secondo quarto i cartai sono a +6 con una bomba di Gnecchi all’11’. 5 punti di Poletti e locali a -1 (16-17) al 12’. Fabriano difende bene, Faenza è in difficoltà, i biancoblù salgono in cattedra e con Stanic e Giombini, volano al 15’ a +11 (16-27). Nel finale la Ristopro si distrae, Faenza ne approfitta per tornare al 20’ a -4 (32-36).

Al rientro dopo l’intervallo Faenza rimane incollata agli ospiti (36-39) fino al 25’ quando Fabriano vola a +9 (38-47) con la coppia Giombini-Negri. Al 30’ Fabriano chiude avanti di 9 (45-54). Nell’ultimo quarto succede di tutto, prima Fabriano vola a +11 (45-56). Fabriano perde lucidità e Faenza raggiunge la parità con Pastore (60-60) al 36’. I cartai a 70 secondi dalla fine sono a +8 (62-70), ma poi si addormentano e i locali al 40’ trovano il canestro del supplementare 72-72. All’over-time vince Faenza di 5 (83-78).

Angelo Campioni