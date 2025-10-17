Sos case popolari
Sos case popolari
Ancona
Ragazzino mortoIncidente RomagnaGli 007 della storiaFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna Alberto Forchielli
CronacaFabriano, finto carabiniere preleva 20mila euro di gioielli a un'anziana: arrestato
17 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
  4. Fabriano, finto carabiniere preleva 20mila euro di gioielli a un'anziana: arrestato

Fabriano, finto carabiniere preleva 20mila euro di gioielli a un'anziana: arrestato

Il 35enne di origini campane era stato preceduto dalla telefonata di un complice: ha detto alla pensionata che la figlia si era cacciata in un brutto guaio. La polizia lo ha inseguito e trovato con la refurtiva. Il giudice ha disposto i domiciliari in attesa di processo

In azione la polizia

In azione la polizia

Fabriano (Ancona), 17 ottobre 2025 – Fingendosi carabiniere va a casa dell’anziana e si fa consegnare oro, gioielli e contanti per 20mila euro ma i poliziotti lo fermano col bottino e lo arrestano. L’uomo, 35enne di origini campane, e già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è comparso davanti al giudice del tribunale di Ancona stamattina per la convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa del processo. Si tratta dell’ennesimo caso di truffe a domicilio che vede coinvolti anziani incolpevoli e impauriti. La donna sarebbe stata agganciata al telefono da un complice che parlava di un coinvolgimento della figlia dell’anziana in un brutto episodio in cui era stato rubato dell’oro. Per scagionarla sarebbe andato a casa dell’anziana un carabiniere a prendere i gioielli che lei aveva in casa e verificare se fossero quelli rubati. Se fossero stati ‘puliti’ allora la figlia sarebbe stata liberata. Un racconto che ha impressionato l’anziana donna che, tremante ha consegnato tutto nelle mani dell’uomo arrivato poco dopo a prelevare proprio l’oro. Peccato però che l’operazione non sia sfuggita ai poliziotti in perlustrazione del territorio che hanno seguito l’uomo fino a perquisirlo ed arrestarlo.

