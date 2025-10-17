Fabriano, finto carabiniere preleva 20mila euro di gioielli a un'anziana: arrestato

Fabriano (Ancona), 17 ottobre 2025 – Fingendosi carabiniere va a casa dell’anziana e si fa consegnare oro, gioielli e contanti per 20mila euro ma i poliziotti lo fermano col bottino e lo arrestano. L’uomo, 35enne di origini campane, e già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è comparso davanti al giudice del tribunale di Ancona stamattina per la convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa del processo. Si tratta dell’ennesimo caso di truffe a domicilio che vede coinvolti anziani incolpevoli e impauriti. La donna sarebbe stata agganciata al telefono da un complice che parlava di un coinvolgimento della figlia dell’anziana in un brutto episodio in cui era stato rubato dell’oro. Per scagionarla sarebbe andato a casa dell’anziana un carabiniere a prendere i gioielli che lei aveva in casa e verificare se fossero quelli rubati. Se fossero stati ‘puliti’ allora la figlia sarebbe stata liberata. Un racconto che ha impressionato l’anziana donna che, tremante ha consegnato tutto nelle mani dell’uomo arrivato poco dopo a prelevare proprio l’oro. Peccato però che l’operazione non sia sfuggita ai poliziotti in perlustrazione del territorio che hanno seguito l’uomo fino a perquisirlo ed arrestarlo.