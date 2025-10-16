Fabriano, fontana San Domenico distrutta: camionista individuato grazie ai testimoni

Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2025 – Danneggiamento della fontana di piazza Quintino Sella, la polizia di stato e locale trovano il responsabile che dovrà ora risarcire l’ingente danno. Intorno alle 13.30 di ieri, una volante del commissariato passava in piazza Quintino Sella e non ha potuto fare a meno di notare l’importante danneggiamento della fontana di San Domenico. La presenza dei poliziotti in piazza ha attirato alcune persone che riferivano come, poco prima, un mezzo pesante, impegnato in una manovra, era entrato in collisione con il bene storico provocandone l’ importante rottura. Le testimonianze hanno riferito, con dovizia di particolari, la manovra sconsiderata e i presenti avevano anche annotato la targa del mezzo che dopo il danneggiamento, invece di fermarsi si era allontanato velocemente. Scattate le ricerche lì per lì non avevano dato esito positivo. Sul posto è intervenuto anche il personale del comando di polizia locale di Fabriano il quale, dopo i rilievi, ha avviato un’attività capillare di ricerca di numerose telecamere pubbliche e private del centro storico per ricostruire i movimenti del veicolo pirata. Al termine delle indagini il mezzo è stato individuato con precisione in un camion di portata superiore a 35 quintali il cui accesso, in quella piazza, non era consentito. Il camion risultava essere adibito a consegne merci conto terzi: al conducente, individuato ed identificato, sarà contestato il danneggiamento colposo della fontana storica, l’accesso arbitrario in piazza Quintino Sella interdetta a quel tipo di veicolo, ma anche l’accesso abusivo nella zona a traffico limitato (successivo al fatto narrato) per come ripreso dal sistema ztl del centro storico, di recente installazione.