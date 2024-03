Fabriano, giovane vede i carabinieri e accelera il passo: aveva hashish in casa

Fabriano (Ancona), 5 marzo 2024 - Passeggia di sera quando vede l’automobile dei carabinieri e affretta il passo: aveva della droga in casa. Il giovane, un 20enne nato e residente a Fabriano, passeggiava in centro quando è stato fermato dai carabinieri. Il ragazzo alla vista dell’auto dei militari ha affrettato il passo, un atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri i quali hanno effettuato una perquisizione la quale però ha dato esito negativo. I militari hanno deciso di effettuare un controllo anche nell’abitazione del ventenne dove hanno trovato mezzo grammo di hashish. Di qui la segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Sempre nell’abito dei controlli in piena notte all’altezza dello svincolo Fabriano Ovest della superstrada i carabinieri hanno fermato un 24enne umbro che faceva probabilmente rientro a casa. Sottoposto ad alcol test è risultato avere un valore di 1,1 grammi /litro: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata e auto affidata al proprietario.