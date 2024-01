Fabriano, giovani alla guida in stato di ebbrezza e con la droga: in 4 nei guai

Fabriano (Ancona), 3 gennaio 2024 – Ancora giovani trovati alla guida in stato di ebbrezza e con la droga. Nella serata scorsa, i carabinieri della stazione carabinieri di Cerreto d’Esi a seguito di specifici servizi preventivi per l'uso dell'alcol alla guida, hanno fermato a bordo di una autovettura non di proprietà, un 35enne, domiciliato a Matelica.

Sottoposto a controllo con etilometro è risultato positivo all'alcol con un valore pari a 1.3 grammi litro e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida. L’autovettura, non di proprietà, è stata affidata a persona di fiducia. Inoltre sempre nella serata scorsa, i carabinieri della stazione di Genga, a seguito di specifici servizi preventivi sull'uso di stupefacenti, hanno fermato un'auto con a bordo 3 giovani ventenni del posto.

Sottoposti a perquisizione personale, i giovani sono stati trovati in possesso complessivamente di più di 10 grammi di hashish e uno spinello confezionato. I tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona come assuntori di stupefacenti e all’autista è stata ritirata la patente di guida. L'auto è stata poi affidata a persona di fiducia.