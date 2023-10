FABRIANO: Il CAG, Centro Aggregazione Giovanile Ristrutturato

"Il Cag, centro aggregazione giovanile, oggi è stato sistemato, restituito ai ragazzi e messo a loro disposizione". Così l’assessore Andrea Giombi che spiega: "C’è ancora tanto lavoro da fare ma con ottimismo e volontà stiamo ridando ai giovani un giusto e dovuto spazio". L’assessore lancia in rete le foto di come era precedentemente il centro e di come è diventato ora, arredato e arricchito di attività.