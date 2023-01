Fabriano, il sindaco Ghergo: "La città è ripartita Quest’anno decollano i cantieri fermi da tempo"

"Si è chiuso un anno storico per Fabriano, che ci ha affidato grandi responsabilità. La città è ripartita, ha fatto rete, si sono messe in moto nuove energie, proposte e progetti". Così il sindaco Daniela Ghergo dopo il Capodanno in piazza del Comune dove si sono radunate oltre 2mila persone nel segno di una ritrovata socialità e sotto il controllo delle forze dell’ordine. Per tutta la durata dell’evento, è stato attivato il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica disposto dal questore Cesare Capocasa con la direzione del commissario di polizia di Fabriano. Grazie a un attento monitoraggio tutto è filato liscio senza eccessi o problemi di ordine pubblico. Il sindaco Ghergo ricorda gli obiettivi del nuovo anno: "Partiranno i cantieri delle opere rimaste ferme da anni, si inizierà la ristrutturazione del PalaGuerrieri, si avvierà la programmazione degli interventi sulle strade, si definirà il piano di interventi per le frazioni. Fabriano Città Creativa Unesco sarà presente alla Biennale di Venezia e avrà così una nuova vetrina sul mondo e si metterà a punto il piano strategico di sviluppo per il nostro distretto. Non sarà tutto e subito ma, per gradi, arriveremo a realizzare gli obiettivi. Con lo sguardo rivolto ai più deboli e salvaguardando lavoro e sanità".

sa. fe.