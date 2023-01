Fabriano, il sindaco: "Strade e marciapiedi, la nostra rivoluzione"

"Per quest’anno abbiamo programmato e programmeremo interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi". Così il sindaco Daniela Ghergo sulle priorità di quest’anno. "Essendo interventi molto estesi e costosi, e le risorse scarse – sottolinea il primo cittadino - bisognerà adottare una programmazione che consenta di intervenire dando priorità alle situazioni più critiche". Ma non è tutto perché "verrà varato un piano per le frazioni che consenta di programmare interventi e che garantisca a ciascuna la cura del verde e della pulizia delle strade". Annunciati anche i cantieri dei progetti finanziati dal Pnrr: illuminazione del centro, riqualificazione parchi Unità d’Italia, Don Minzoni, Pisana, teatro all’aperto alVivarelli. E il PalaGuerrieri. "Purtroppo, nonostante il palasport sia rimasto chiuso dall’aprile 2021, siamo dovuti partire da zero, non avendo trovato né risorse disponibili, né bandi a cui i nostri predecessori abbiano partecipato, né progetti pronti. Considerato il vertiginoso aumento dei prezzi di materie prime e lavori edili sarà necessario risolvere la questione di come reperire le risorse necessarie, poi, dopo la consegna del progetto, si avvierà la procedura per l’affidamento lavori".