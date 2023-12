"Fabriano in Centro": ecco 6 imprenditori

Ecco il gruppo "Fabriano in Centro" ed è formato da sei imprenditori che hanno come obiettivo, insieme a 76 commercianti, di impegnarsi in prima persona per il rilancio del salotto buono. Loro sono Andrea Fiorani (Gritti), Massimiliano Bartolozzi (Casabella), Leonardo Carloni (Flat), Rachele Maggitelli (Bottega Verde), Cristina Prato (GioRí) e Nicolò Vitacco (Scuro). Tra gli obiettivi quelli di "rianimare il salotto bello di Fabriano e monitorare eventuali criticità". Due gli eventi già in agenda che hanno visto l’adesione di 55 esercenti: "Artisti in festa" con spettacoli e mangiafuoco oggi e domani dalle 16 in centro storico e il Capodanno dei bambini. In piazza del Comune una carrozza con cavallo porterà i bambini in giro. "Vogliamo dare luce al centro con diversi appuntamenti fatti con le nostre forze e il nostro entusiasmo – spiegano –. Vorremmo intercettare visitatori e maggior clientela e magari nuovi investitori per i locali sfitti. Il centro è vivo, ci sono tante attività operative che curano in maniera professionale la loro attività oltre a dare lavoro a tanti giovani e famiglie del territorio. Tra le sfide riuscire a coordinare le aperture domenicali e una maggior comunicazione".