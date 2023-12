Fabriano, in sei in auto e con dell'hashish: doppia sanzione per un neopatentato

Fabriano (Ancona), 28 dicembre 2023 – Raffica di interventi dei carabinieri della compagnia di Fabriano in questi giorni di festa. Nel quartiere Piano, di notte è stata notata un’utilitaria che circolava con sei persone a bordo mentre la carta di circolazione ne consentiva al massimo quattro. I giovani a bordo sono stati fermati dal nucleo Radiomobile che ha proceduto a perquisire tutti e sei. Il conducente, un neopatentato di Fabriano, è stato sottoposto ad etilometro che ha dato un valore superiore a 0 ed inferiore a 0,5 grammi sul litro: di qui una sanzione amministrativa da 168 euro. Oltre a a questa una seconda multa da 87 euro per aver trasportato nel veicolo più persone di quanto consentito. Uno dei passeggeri, un fabrianese 25enne, inoltre è stato trovato in possesso di meno di un grammo di hashish ed è stato segnalato. Ad Arcevia i Carabinieri della stazione locale hanno controllato nel primo pomeriggio un quarantenne del posto che si trovava in centro. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti oltre 3 grammi di hashish e l’uomo è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore. A Cupramontana, invece, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile sono intervenuti su segnalazione. C’era un mezzo che percorreva per le vie della città a zig zag. Fermato il mezzo, alla guida c’era un trentenne di Ancona che è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti con l’etilometro, ma si è rifiutato. Per questo è stato denunciato, la patente gli è stata ritirata e l’auto sequestrata. Sempre nei giorni scorsi, infine, nella periferia di Fabriano c’è stato un incidente senza alcun ferito. I carabinieri, sul posto per i rilievi hanno sottoposto uno dei due conducenti, quello che ha causato il sinistro, ad analisi all’ospedale Profili. È emersa una positività agli oppiacei. Il trentenne fabrianese, quindi, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il Radiomobile ha proceduto anche al ritiro della patente.