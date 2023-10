Fabriano, in trasferta nelle chiese per rubare: foglio di via per una 50enne

Fabriano (Ancona), 21 ottobre 2023 - In trasferta nelle chiese perché “particolarmente devota”, ma ogni volta che entrava lei poi sparivano i soldi per le offerte e gli anziani raccolta in preghiera vedevano scomparire portafogli e denaro: individuata dai poliziotti sospetta ladra pendolare. Il questore di Ancona Cesare Capocasa nei suoi confronti ha firmato il foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano per tre anni. Lo scorso fine settimana due poliziotti del commissariato in servizio di repressione di reati contro il patrimonio sono stati avvicinati da un parroco del centro che riferiva loro della presenza di una donna che periodicamente (ogni due o tre settimane) si recava in chiesa per pregare. Ma dopo che lei se ne andava il parroco constatava piccole mancanze in chiesa (offerte per le candele ed ex voto). Alcuni fedeli si erano accorti di aver subito borseggi e furti con destrezza di beni contenuti all’interno di tasche di soprabiti. Nessuno l’aveva mai vista rubare ma i forti sospetti di tutti si sono concentrati su di lei. Con il consenso del parroco gli agenti sono entrati in chiesa dove si trovava la donna segnalata era proprio vicino al votivo con le offerte: alla vista degli agenti la donna ha guadagnato velocemente l’uscita secondaria. I poliziotti l’hanno seguita, raggiunta e identificata. Si trattava di una 50enne italiana di origini straniere, residente in un Comune vicino al capoluogo dorico e disoccupata: il suo curriculum è costellato di reati contro il patrimonio e fogli di via obbligatorio da alcune località marchigiane. Ai poliziotti che chiedevano perché fosse lì la donna sosteneva che, pur non avendo parenti a Fabriano né validi motivi per trovarvisi, da tempo ne frequentava le chiese perché a queste era particolarmente devota. Questa versione non ha convinto però i poliziotti che hanno chiesto con quale mezzo la donna fosse arrivata a Fabriano. “In treno” ha riposto inizialmente per poi cambiare versione: “Sono venuta in auto con un amico, un passaggio occasionale da un conoscente”. Così i poliziotti convinti di trovarsi di fronte a un soggetto pericoloso per la collettività hanno allontanato la donna. Nella stessa giornata, gli agenti hanno contattato anche altri parroci trovando un’altra chiesa in cui la 50enne si recava con la stessa frequenza e i medesimi atteggiamenti che aveva nella prima. Anche qui dopo il suo arrivo mancavano alcuni beni esposti alla pubblica fede. La divisione anticrimine della questura di Ancona ha emanato nei confronti della donna, il provvedimento di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Fabriano per tre anni. L’infrazione al divieto comporta la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa sino a 10mila euro. Sara Ferreri