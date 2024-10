Fabriano incorona i suoi sportivi doc

Ecco gli sportivi dell’anno: il Comune e la Consulta dello Sport organizzano per venerdì (ore 21, ingresso libero) al teatro Gentile una cerimonia di premiazione. Protagonisti 120 "Sportivi dell’Anno 2024", tra atleti singoli e squadre, che si sono distinti a livello internazionale, nazionale e regionale. Star della serata cinque atleti fabrianesi che hanno ottenuto risultati eccezionali a livello internazionale: Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica, Milena Baldassarri, finalista olimpica, Giorgio Farroni, ciclista finalista alle Paralimpiadi di Parigi 2024, Daniel Gerini, vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco ai Trisome Games 2024, e Cristian Scassellati, campione mondiale di pattinaggio 2024, saranno tutti premiati per i loro successi, che hanno portato orgoglio e prestigio alla città di Fabriano. Tante le squadre e società che saranno premiate. Prevista anche la consegna del Premio "Una Vita per lo Sport" a Mario Nevio Bianchini, per il suo "straordinario contributo alla promozione dello sport a Fabriano, con riferimento al settore del pattinaggio".