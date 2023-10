FABRIANO: "La scalinata d'ingresso al cimitero è pericolosa" - Pariano chiede intervento Comune

"La scalinata d’ingresso del principale cimitero è malmessa e pericolosa. Il Comune intervenga al più presto". A denunciarlo il consigliere comunale Pino Pariano: "I gradini sono quasi tutti danneggiati e questo potrebbe essere causa di seri infortuni per le tantissime persone che, con l’avvicinarsi della ricorrenza della commemorazione dei defunti, si recheranno al cimitero per far visita ai propri cari. Da qui la mia richiesta".